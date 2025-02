Zusätze zu Daniel 2

Lutherbibel

4 Selbst der König diente dem Götzen und ging täglich hin, um ihn anzubeten; aber Daniel betete seinen Gott an.

5 Und der König sagte zu ihm: Warum betest du nicht auch den Bel an? Er aber sagte: Ich diene nicht den Götzen, die mit Händen gemacht sind, sondern dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und ein Herr ist über alles, was lebt.

9 Werdet ihr mir nicht sagen, wer dies alles verzehrt, so müsst ihr sterben! Könnt ihr aber beweisen, dass Bel es verzehrt, so muss Daniel sterben; denn er hat Bel gelästert. Und Daniel sprach zum König: Es geschehe, wie du gesagt hast.

10 Es gab aber siebzig Priester des Bel, ohne ihre Frauen und Kinder. Und der König ging mit Daniel in den Tempel des Bel.

12 Und wenn du morgen früh wiederkommst und findest, dass Bel nicht alles verzehrt hat, so wollen wir sterben; sonst aber Daniel, der uns verleumdet hat.

13 Sie waren aber unbesorgt, da sie einen geheimen Gang bis unter den Opfertisch gemacht hatten; durch den gingen sie immer wieder hinein und verzehrten, was da war.

16 Und früh am Morgen stand der König auf und Daniel mit ihm.

21 Da wurde der König zornig und ließ die Priester mit ihren Frauen und Kindern ergreifen. Und sie mussten ihm die geheimen Türen zeigen, durch die sie ein und aus gegangen waren und verzehrt hatten, was auf dem Tisch lag.

22 Und der König ließ sie töten und gab den Bel in Daniels Gewalt; der zerstörte ihn und seinen Tempel.

24 Und der König sprach zu Daniel: Von dem kannst du nicht behaupten, dass er kein lebendiger Gott ist. Darum bete ihn an!

25 Aber Daniel antwortete: Ich will den Herrn, meinen Gott, anbeten; denn er ist der lebendige Gott.

26 Du aber, mein König, gib mir Vollmacht, so will ich diesen Drachen umbringen ohne Schwert und Spieß. Und der König sprach: Sie sei dir gegeben.

31 Und sie warfen ihn in die Löwengrube; darin lag er sechs Tage lang.

32 Und es waren sieben Löwen in der Grube; denen gab man täglich zwei Menschen und zwei Schafe. Nun aber gab man ihnen nichts, damit sie Daniel fressen sollten.

33 Es war aber ein Prophet, Habakuk, in Judäa; der hatte einen Brei gekocht und Brot eingebrockt in eine tiefe Schüssel und ging damit aufs Feld, um es den Schnittern zu bringen.

34 Und der Engel des Herrn sprach zu Habakuk: Bring das Essen, das du trägst, zu Daniel nach Babylon in die Löwengrube.

36 Da fasste ihn der Engel des Herrn beim Schopf und trug ihn in Windeseile an den Haaren nach Babylon, oben an die Grube.