Zusätze zu Daniel 3

Lutherbibel

26 Gelobt seist du, Herr, du Gott unsrer Väter, und dein Name soll gepriesen und verherrlicht werden ewiglich!

27 Denn du bist gerecht in allem, was du getan hast; alle deine Werke sind beständig, und deine Wege sind gerade, und alle deine Urteile sind wahr.

28 Du tust uns recht, dass du uns bestraft hast mit all den Strafen, die du über uns hast ergehen lassen und über Jerusalem, die heilige Stadt unsrer Väter; ja, du tust recht und billig mit alledem um unsrer Sünden willen.

29 Denn wir haben gesündigt und gegen dein Gesetz verstoßen, weil wir von dir gewichen sind. Und wir haben in allem schwer gesündigt

33 Und nun dürfen wir unsern Mund nicht auftun: So sehr ist über deine Knechte und alle, die dich fürchten, Schande und Spott gekommen.

36 denen du verheißen hast, ihre Nachkommen zu mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres.

39 sondern mit betrübter Seele und demütigem Geist nimm uns an –

40 so als brächten wir Brandopfer von Widdern und Rindern und viel tausend fetten Schafen. So wollest du unser Opfer heute vor dir gelten und wohlgefällig sein lassen. Denn du lässt nicht zuschanden werden, die auf dich hoffen.

46 Und die Diener des Königs, die sie in den Ofen geworfen hatten, hörten nicht auf, ihn mit Öl, Pech, Werg und dürren Reisern zu heizen,

49 Aber der Engel des Herrn war zugleich mit Asarja und denen, die bei ihm waren, in den Ofen gestiegen, hatte die Feuerflamme aus dem Ofen herausgestoßen

50 und ließ es mitten im Ofen so sein, als ob ein Wind wehte, der kühlen Tau bringt. So rührte das Feuer sie überhaupt nicht an und fügte ihnen weder Schmerz noch Schaden zu.