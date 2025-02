Lutherbibel

2 Kehre um, Jakob, und nimm es an; geh hin zu seinem Licht, das dir entgegenleuchtet!

3 Überlass nicht deine Ehre einem andern; und was dir nützt, gib nicht einem fremden Volk!

5 Sei getrost, mein Volk, du bewahrst die Erinnerung an Israel!

6 Ihr seid an die Völker verkauft, doch nicht zum Verderben. Weil ihr Gott erzürnt habt, seid ihr euren Feinden übergeben:

14 Kommt her, ihr Nachbarn Zions, und denkt an die Gefangenschaft meiner Söhne und Töchter, in die der Ewige sie gebracht hat!