Lutherbibel

1 Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem.

3 Und sie richteten den Altar wieder her an seiner Stätte – denn Schrecken war über sie gekommen vor den Völkern der Länder – und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends.

5 danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte.

6 Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt.

7 Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jafo brächten, wie es ihnen Kyrus, der König von Persien, erlaubt hatte.

8 Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber, die Arbeit am Hause des Herrn zu leiten.