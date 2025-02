Lutherbibel

15 Und ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahawa fließt, und wir blieben dort drei Tage. Und als ich mich umsah unter dem Volk und den Priestern, fand ich dort keine Leviten.

17 und schickte sie zu Iddo, dem Vorsteher zu Kasifja, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten mit Iddo und seinen Brüdern, die zu Kasifja waren.

21 Und ich rief dort am Fluss Ahawa ein Fasten aus, damit wir uns vor unserm Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe.

23 So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er erhörte uns.

26 Ich wog ihnen dar und gab in ihre Hand sechshundertfünfzig Zentner Silber und an silbernen Geräten hundert Zentner und an Gold hundert Zentner,