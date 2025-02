Stücke zum Buch Ester 6

Lutherbibel

2 Ich denke an den Traum, in dem ich diese Ereignisse gesehen habe; denn nichts davon ist unerfüllt geblieben.

10 Und diese Tage soll man halten im Monat Adar, am vierzehnten und fünfzehnten Tag desselben Monats: mit Jubel und Freude soll das Volk vor Gott zusammenkommen; und es soll fortan so gehalten werden von Geschlecht zu Geschlecht in seinem Volk Israel.