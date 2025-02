Lutherbibel

2 Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über Tyrus

3 und sprich zu Tyrus, die am Zugang zum Meer wohnt und für die Völker mit vielen Inseln Handel treibt: So spricht Gott der Herr: O Tyrus, du sprichst: Ich bin die Allerschönste!

5 Sie haben all dein Plankenwerk aus Zypressenholz vom Senir gemacht und die Zedern vom Libanon geholt, um deine Mastbäume daraus zu machen;

6 deine Ruder haben sie aus Eichen von Baschan gemacht und deine Wände mit Elfenbein getäfelt, gefasst in Buchsbaumholz von den Inseln der Kittäer.

11 Die Männer von Arwad und die aus deinem Heer waren ringsum auf deinen Mauern und Gammaditer waren auf deinen Türmen. Sie haben ihre Köcher ringsum an deinen Mauern aufgehängt und haben dich so schön geschmückt.

25 Tarsisschiffe waren die Käufer deiner Ware. So bist du sehr reich und herrlich geworden mitten im Meer.

26 Deine Ruderer haben dich auf die hohe See geführt; aber ein Ostwind zerbrach dich mitten auf dem Meer.

27 Dein Reichtum, dein Handelsgut, deine Ware, deine Schiffsleute, deine Steuerleute, deine Zimmerleute, deine Händler und alle deine Kriegsleute und alles Volk in dir werden mitten ins Meer stürzen am Tag deines Falls.

29 Und alle, die das Ruder führen, die Schiffsleute, alle Seefahrer werden von ihren Schiffen herabsteigen, sie werden an Land gehen

30 und laut über dich schreien und bitterlich klagen, werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in der Asche wälzen.

32 In ihrer Trauer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und um dich klagen: Wer ist je auf dem Meer so still geworden wie Tyrus?