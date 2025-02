Lutherbibel

2 Was ihr wisst, das weiß ich auch, und ich bin nicht geringer als ihr.

5 Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben.

12 Was ihr zu bedenken gebt, sind Sprüche aus Asche; eure Bollwerke werden zu Lehmhaufen.

13 Schweigt still und lasst mich reden; es komme über mich, was da will.