Lutherbibel

2 Soll ein Weiser antworten mit windiger Einsicht und seinen Bauch so blähen mit leeren Reden?

8 Hast du zugehört im Rat Gottes und die Weisheit an dich gerissen?

9 Was weißt du, das wir nicht wissen? Was verstehst du, das uns nicht bekannt ist?

11 Gelten Gottes Tröstungen so gering bei dir und ein Wort, das sanft mit dir verfuhr?

12 Was reißt dein Herz dich fort? Was funkeln deine Augen,

14 Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte, und dass der gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist?

17 Ich will dir’s zeigen, höre mir zu, und ich will dir erzählen, was ich gesehen habe,