Lutherbibel

1 Elihu hob noch einmal an und sprach:

2 Warte noch ein wenig, ich will dich lehren; denn ich habe noch mehr für Gott zu sagen.

3 Ich will mein Wissen von weit herholen und meinem Schöpfer Recht verschaffen.

5 Siehe, Gott ist mächtig und verwirft niemand; er ist mächtig an Kraft des Herzens.

6 Den Frevler erhält er nicht am Leben, sondern schafft dem Elenden Recht.

8 Und wenn sie gefangen liegen in Ketten und elend, gebunden mit Stricken,

9 so hält er ihnen vor, was sie getan haben, und ihre Sünden, dass sie sich überhoben haben,

11 Gehorchen sie und dienen ihm, so vollenden sie ihre Tage im Guten und ihre Jahre in Wonne.

12 Gehorchen sie nicht, so laufen sie in den Tod und vergehen in Unverstand.