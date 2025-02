Lutherbibel

2 O hört doch, wie sein Donner rollt und was für Gedröhn aus seinem Munde geht!

6 Er spricht zum Schnee: »Falle zur Erde!«, und zum Platzregen, so ist der Platzregen da mit Macht.

7 Aller Menschen Hand hat er versiegelt, dass die Leute erkennen, was er tun kann.

8 Die wilden Tiere gehen in die Höhle und legen sich auf ihr Lager.

9 Aus seinen Kammern kommt der Sturm und von Norden her die Kälte.

12 Er kehrt die Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet auf dem Erdkreis:

14 Das vernimm, Hiob, steh still und merke auf die Wunder Gottes!

17 Du, dem schon die Kleider heiß werden, wenn das Land still liegt unterm Südwind,

19 Zeige uns, was wir ihm sagen sollen; denn wir können nichts vorbringen vor Finsternis.

22 Von Norden kommt goldener Schein; um Gott her ist schrecklicher Glanz.

23 Den Allmächtigen erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft und reich an Gerechtigkeit. Das Recht beugt er nicht.