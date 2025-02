Lutherbibel

2 Ja, ich weiß wohl, es ist so: Wie könnte ein Mensch recht behalten gegen Gott.

3 Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eines antworten.

5 Er versetzt Berge, ehe sie es innewerden; er stürzt sie um in seinem Zorn.

7 Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf, und versiegelt die Sterne.

9 Er macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens.

11 Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich’s gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich’s merke.

12 Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen: Was machst du?