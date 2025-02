Jeremia 43

Lutherbibel

1 Als Jeremia dem ganzen Volk alle Worte des Herrn, ihres Gottes, ausgerichtet hatte, wie ihm der Herr, ihr Gott, alle diese Worte an sie befohlen hatte,

8 Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia in Tachpanhes:

9 Nimm große Steine und füge sie mit Lehm in das Ziegelpflaster am Eingang des Hauses des Pharao in Tachpanhes, sodass die Männer aus Juda es sehen,