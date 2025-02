Johannes 16

Lutherbibel

9 über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben;

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.