Lutherbibel

2 Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele !

3 Wach auf, Psalter und Harfe! Ich will das Morgenrot wecken.

4 Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten.

5 Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.

8 Gott hat in seinem Heiligtum geredet: Ich will frohlocken; ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen.