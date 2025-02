Lutherbibel

4 Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an; ich aber bete.

11 Es soll der Gläubiger alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben.

13 Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden.

16 weil er so gar keine Barmherzigkeit übte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und den Betrübten, ihn zu töten.

17 Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn; er wollte den Segen nicht, so bleibe er auch fern von ihm.

18 Er zog den Fluch an wie sein Hemd; der drang in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine;