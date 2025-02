Lutherbibel

2 Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

3 Stricke des Todes hatten mich umfangen, / des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; ich kam in Jammer und Not.

4 Aber ich rief an den Namen des Herrn: Ach, Herr, errette mich!

6 Der Herr behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er mir.

11 Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen sind Lügner.

12 Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut?

13 Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen.

14 Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk.

17 Dir will ich Dankopfer bringen und des Herrn Namen anrufen.

18 Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk

19 in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!