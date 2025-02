Lutherbibel

2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen,

6 Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden.

8 Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr!

9 Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an dein Wort.

11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.

13 Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes.

15 Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege.

16 Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht.

18 Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.

22 Wende von mir Schmach und Verachtung; denn ich halte mich an deine Zeugnisse.

24 Ich habe Freude an deinen Zeugnissen; sie sind meine Ratgeber.

27 Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich nachsinnen über deine Wunder.

29 Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz.

31 Ich halte an deinen Zeugnissen fest; Herr, lass mich nicht zuschanden werden!

44 Ich will dein Gesetz halten allezeit, immer und ewiglich.

45 Und ich wandle in weitem Raum; denn ich suche deine Befehle.

47 Ich habe meine Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb,

49 Denk an das Wort für deinen Knecht, und lass mich darauf hoffen.

50 Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt.

52 Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet.

54 Deine Gebote sind mein Lied geworden im Haus, in dem ich Fremdling bin.

55 Herr, ich gedenke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz.

56 Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte.

70 Träge wie Fett ist ihr Herz; ich aber habe Freude an deinem Gesetz.

75 Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind; in deiner Treue hast du mich gedemütigt.

77 Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe; denn ich habe Freude an deinem Gesetz.

80 Mein Herz bleibe rechtschaffen in deinen Geboten, damit ich nicht zuschanden werde.

86 All deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir!

89 Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;

92 Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.

93 Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.

97 Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm nach.

106 Ich schwöre und will’s halten: Die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren.

109 Mein Leben ist immer in Gefahr; aber dein Gesetz vergesse ich nicht.

115 Weichet von mir, ihr Übeltäter! Ich will halten die Gebote meines Gottes.

116 Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.

117 Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.