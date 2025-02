Lutherbibel

9 »Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. «

10 Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter.

11 Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.

15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, / alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.

16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.

18 Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie aber schauen zu und weiden sich an mir.

23 Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen: