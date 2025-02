Lutherbibel

2 Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

8 Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.

11 Reiche müssen darben und hungern; aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.

12 Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des Herrn lehren.

18 Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not.