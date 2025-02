Lutherbibel

3 Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule,

4 dass der Feind so schreit und der Frevler mich bedrängt; denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig gram.

5 Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und Todesfurcht ist auf mich gefallen.

8 Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Sela.