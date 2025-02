Lutherbibel

6 Du, Herr, Gott Zebaoth, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker! Sei keinem von ihnen gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. Sela.

7 Des Abends kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.

10 Meine Stärke, zu dir will ich mich halten; denn Gott ist mein Schutz.

13 Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde; darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart mit all ihren Flüchen und Lügen.

14 Vertilge sie ohne alle Gnade, vertilge sie, dass sie nicht mehr sind! Lass sie innewerden, dass Gott Herrscher ist in Jakob, bis an die Enden der Erde. Sela.

15 Des Abends kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.

16 Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden.

17 Ich aber will von deiner Macht singen / und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.