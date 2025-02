Lutherbibel

4 Denn meine Seele ist übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Totenreich.

5 Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat.

7 Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe.