Lutherbibel

2 Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für;

5 Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. « Sela.

6 Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen.

7 Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen?

8 Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind.

9 Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her.

12 Himmel und Erde sind dein, du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist.

17 sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein.

24 sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und, die ihn hassen, zu Boden stoßen.

25 Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen.

28 Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden.

29 Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben.

30 Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.

31 Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln,

33 so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen;

34 aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen.

35 Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist.

36 Eines habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen:

38 wie der Mond, der ewiglich bleibt, und wie der treue Zeuge in den Wolken. « Sela.

40 Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub.

50 Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue?

51 Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust von all den vielen Völkern,