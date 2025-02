Lutherbibel

1 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist,

2 dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe.

5 denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen.

9 Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht (1. Mose 18,10) : »Um diese Zeit will ich kommen, und Sara soll einen Sohn haben. «

10 Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserm Vater Isaak, schwanger wurde.

14 Was wollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne!

16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.