Sacharja 6

Lutherbibel

2 Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse,

3 am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark.

4 Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese?

6 Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her, und die scheckigen zogen in das Land des Südens.