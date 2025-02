Lutherbibel

2 Wie der Regent ist, so sind auch seine Amtleute, wie der Stadtfürst, so sind auch die Bürger.

3 Ein König ohne Zucht richtet Land und Leute zugrunde; wenn aber die Mächtigen klug sind, so gedeiht die Stadt.

4 Alle Herrschaft auf Erden liegt in des Herrn Hand, und zur rechten Zeit schickt er den rechten Mann.

5 Es liegt in des Herrn Hand, ob ein Mann Erfolg hat, und vor dem Gelehrten begründet er seinen Ruhm.

6 Rechne deinem Nächsten seine Missetat nicht an, und behandle ihn niemals von oben herab!

9 Was überhebt sich der Mensch, der nur Erde und Asche ist? Ich habe doch seinen Leib schon zu Lebzeiten verworfen.

11 Und wenn der Mensch tot ist, so fressen ihn Schlangen, wilde Tiere und Würmer.

13 Denn Hochmut kommt aus der Sünde, und wer an ihr festhält, der richtet viel Gräuel an. Darum hat der Herr den Hochmütigen furchtbare Plagen geschickt und sie am Ende gestürzt.