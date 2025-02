Lutherbibel

1 Das alles tut nur, wer den Herrn fürchtet; und wer sich an das Gesetz hält, der findet die Weisheit.

4 Er wird sich auf sie stützen, dass er nicht fällt, und sich an sie halten, dass er nicht zuschanden wird.

5 Sie wird ihn erhöhen über seine Nächsten und ihm den Mund auftun in der Gemeinde.

10 Denn in Weisheit wird Lob gesprochen, und der Herr lässt’s gelingen.

11 Du darfst nicht sagen: »Bin ich abtrünnig geworden, so hat’s der Herr getan. « Denn was Gott hasst, das tut er nicht.

13 Der Herr hasst alles, was ein Gräuel ist; und wer ihn fürchtet, der scheut sich davor.

15 Wenn du willst, so kannst du die Gebote halten und in rechter Treue tun, was ihm gefällt.