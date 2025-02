Lutherbibel

6 Du hast Könige in den Untergang geführt und Vornehme von ihrem Lager getrieben.

9 Du wurdest emporgehoben in einem Feuersturm, auf einem Wagen mit feurigen Rossen.

11 Wohl denen, die dich gesehen haben und in Liebe zu dir entschlafen sind! So werden auch wir das Leben haben.

14 In seinem Leben tat er Zeichen, und im Tod waren seine Werke wunderbar.

16 Unter ihnen taten die einen, was Gott gefiel; die andern aber häuften Sünden an.

17 Hiskia befestigte seine Stadt und leitete Wasser hinein; er ließ mit Eisen einen Tunnel in den Fels hauen und Brunnen für das Wasser bauen.

18 In seinen Tagen zog Sanherib herauf, sandte den Rabschake und zog wieder ab; der erhob seine Hand gegen Zion und brüstete sich in seinem Hochmut.

20 Und sie riefen den Herrn, den Barmherzigen, an und hoben ihre Hände zu ihm auf. Und der Heilige erhörte sie sogleich vom Himmel her und erlöste sie durch die Hand des Jesaja.

22 Denn Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, und blieb beständig auf den Wegen Davids, seines Vaters, wie sie der Prophet Jesaja geboten hatte, der groß war und wahrhaftig in seiner Weissagung.

23 In seinen Tagen ging die Sonne wieder zurück und verlängerte dem König das Leben.

24 Mit reichem Geist erfüllt schaute er, was am Ende geschehen sollte, und tröstete die Trauernden in Zion.