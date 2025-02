Lutherbibel

3 Er richtete sein Herz auf den Herrn, in den Tagen des Unrechts stärkte er die Frömmigkeit.

9 Auch erinnerte er sich an die Feinde im Regen und daran, denen Gutes zu tun, die die Wege ebnen.

11 Wie wollen wir Serubbabel preisen? Er war wie ein Siegelring an der rechten Hand,

12 und so auch Jeschua, der Sohn Jozadaks. Sie bauten zu ihrer Zeit den Tempel und richteten dem Herrn wieder auf das heilige Haus, das bereitet war zu ewiger Herrlichkeit.

13 Und Nehemia bleibe lange in Erinnerung. Er hat uns die zerstörten Mauern wieder aufgerichtet, sie mit Toren und Riegeln versehen und unsre Häuser wieder aufgebaut.

16 Sem und Set standen bei den Menschen in großen Ehren, über allem aber, was lebt in der Schöpfung, steht Adam.