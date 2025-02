Lutherbibel

1 Tu nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses.

2 Halte dich fern vom Unrecht, so wendet es sich ab von dir.

3 Säe nicht in die Furchen des Unrechts, so wirst du es nicht siebenfach ernten.

6 Strebe nicht danach, Richter zu werden, du vermagst doch nicht, das Unrecht auszurotten; sieh zu, dass du dich nie vor einem Herrscher in Acht nehmen musst und mit deiner Rechtschaffenheit Anstoß erregst.

7 Versündige dich nicht an deinen Mitbürgern und erniedrige dich nicht selbst vor der Menge.

10 Sei nicht halbherzig in deinem Gebet, und säume nicht, Almosen zu geben.

13 Gewöhne dich nicht an die Lüge; denn diese Gewohnheit bringt nichts Gutes.

16 Hoffe nicht, in der Menge der Sünder zu verschwinden; bedenke, dass sein Zorn nicht auf sich warten lässt.

25 Verheirate deine Tochter, so ist ein großes Werk getan; doch gib sie einem verständigen Mann.

26 Hast du eine Frau nach deinem Herzen? Verstoße sie nicht; doch einer ungeliebten vertraue dich nicht an.

28 und bedenke, dass du von ihnen das Leben hast; womit kannst du ihnen vergelten, was du ihnen verdankst?

29 Fürchte den Herrn von ganzer Seele, und halte seine Priester in allen Ehren.

36 Was du auch tust, bedenke das Ende, so wirst du nicht sündigen in Ewigkeit.