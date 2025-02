Lutherbibel

1 Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als ein Lügner, der doch ein Narr ist.

3 Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, und doch tobt sein Herz wider den Herrn.

10 Dem Toren steht nicht an, gute Tage zu haben, viel weniger einem Knecht, zu herrschen über Fürsten.

17 Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat.

19 Großer Grimm muss Strafe leiden; denn willst du ihm steuern, so wird er noch größer.

20 Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist.

21 In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn.

24 Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Munde.

25 Schlägt man den Spötter, so wird der Unverständige vernünftig; weist man den Verständigen zurecht, so gewinnt er an Einsicht.