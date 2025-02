Lutherbibel

1 Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche; er lenkt es, wohin er will.

7 Der Frevler Gewalt rafft sie selber weg; denn sie wollen nicht tun, was recht ist.

9 Besser im Winkel auf dem Dach wohnen als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause.

11 Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise, und wenn man einen Weisen belehrt, so nimmt er Erkenntnis an.