Lutherbibel

1 Wenn du zu Tische sitzt mit einem hohen Herrn, so achte nur auf das, was du vor dir hast,

2 und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist;

7 denn in seinem Herzen ist er berechnend; er spricht zu dir: Iss und trink!, und sein Herz ist doch nicht mit dir.

10 Verrücke nicht uralte Grenzen und vergreife dich nicht an dem Acker der Waisen,

13 Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen; denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er nicht sterben;

15 Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein Herz,

16 und meine Seele ist froh, wenn deine Lippen reden, was recht ist.

30 Die bis in die Nacht beim Wein sitzen und kommen, gemischten Wein zu kosten.

31 Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht: Er geht glatt ein,