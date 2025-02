Lutherbibel

8 Die Spötter bringen eine Stadt in Aufruhr; aber die Weisen stillen den Zorn.

9 Wenn ein Weiser mit einem Toren rechtet, so tobt der oder lacht, aber es gibt keine Ruhe.

10 Die Blutgierigen hassen den Frommen; aber die Gerechten nehmen sich seiner an.

11 Ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser hält an sich.

17 Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele erquicken.

19 Ein Knecht lässt sich mit Worten nicht in Zucht halten; denn wenn er sie auch versteht, so nimmt er sie doch nicht an.