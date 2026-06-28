1. Chronik 1

Neue Genfer Übersetzung

Abstammungslisten von Adam bis Saul (Kapitel 1 bis 9)

Von Adam bis Abraham

1 Adams ´Nachkommen waren in direkter Linie`: Set, Enosch,

3 Henoch, Metuschelach, Lamech

4 und Noah. Noah ´hatte drei Söhne`: Sem, Ham und Jafet.

5 Jafets Söhne waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras.

6 Gomers Nachkommen waren Aschkenas, Rifat und Togarma.

7 Jawans Nachkommen waren Elischa, Tarschisch, die Kittäer und die Rodaniter.

8 Hams Söhne waren Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan.

9 Kuschs Nachkommen waren Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Ragmas Nachkommen waren Saba und Dedan.

10 Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Nimrod war der Erste, der ein großes Reich auf der Erde gründete.

11 Mizrajims Nachkommen waren die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

12 Patrositer, Kasluhiter und Kaftoriter. Die Kasluhiter sind die Vorfahren der Philister.

13 Kanaans Nachkommen waren sein erstgeborener Sohn Sidon, Het,

14 außerdem die Jebusiter, Amoriter, Girgaschiter,

16 Arwaditer, Zemariter und Hamatiter.

17 Sems Söhne waren Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram. ´Arams Nachkommen waren` Uz, Hul, Geter und Meschech.

18 Arpachschads Sohn war Schelach, und Schelachs Sohn war Eber.

19 Eber hatte zwei Söhne. Der eine hieß Peleg (»Teilung«) , denn zu seiner Zeit verteilte sich die Menschheit über die Erde. Der andere hieß Joktan.

20 Joktans Nachkommen waren Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach,

23 Ofir, Hawila und Jobab. Sie alle waren Nachkommen Joktans.

Abraham und seine Nachkommen

24 Sems ´Nachkommen waren in direkter Linie`: Arpachschad, Schelach,

26 Serug, Nahor, Terach und

27 Abram, der ´später` Abraham genannt wurde.

28 Abrahams Söhne waren Isaak und Ismael.

29 Dies sind ihre Nachkommen: Ismaels erstgeborener Sohn war Nebajot; dann folgten Kedar, Adbeel, Mibsam,

31 Jetur, Nafisch und Kedma. Sie alle waren Nachkommen Ismaels.

32 Auch mit seiner Nebenfrau Ketura hatte Abraham Söhne. Sie brachte Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach zur Welt. Jokschans Söhne waren Saba und Dedan.

33 Midians Söhne waren Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaa. Sie alle waren Nachkommen der Ketura.

34 Abrahams Sohn Isaak hatte ´zwei` Söhne: Esau und Israel.

Die Nachkommen Esaus

35 Esaus Söhne waren Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach.

36 Die Nachkommen von Elifas waren Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas, Timna und Amalek.

37 Reguëls Nachkommen waren Nahat, Serach, Schamma und Misa.

38 Die Nachkommen Seïrs waren Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan.

39 Lotans Söhne waren Hori und Hemam, seine Schwester hieß Timna.

40 Schobals Nachkommen waren Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam. Zibons Söhne waren Aja und Ana.

41 Ana hatte einen Sohn namens Dischon. Die Nachkommen Dischons waren Hemdan, Eschban, Jitran und Keran.

42 Ezers Söhne waren Bilhan, Saawan und Akan. Dischans Söhne waren Uz und Aran.

Die Könige der Edomiter

43 Noch bevor es in Israel einen König gab, regierten in Edom folgende Könige: Der ´erste` war Bela, der Sohn Beors. Seine Hauptstadt hieß Dinhaba.

44 Ihm folgten König Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bozra

45 und König Huscham aus dem Gebiet des Stammes Teman.

46 Nach ihm bestieg König Hadad, der Sohn Bedads, den Thron. Hadads Hauptstadt hieß Awit. Er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf moabitischem Gebiet.

47 Ihm folgten König Samla aus der Stadt Masreka,

48 König Schaul aus der Stadt Rehobot am Fluss,

49 König Baal-Hanan, der Sohn Achbors,

50 und König Hadad. Hadads Hauptstadt hieß Pagu. Der Name seiner Frau war Mehetabel. Sie war eine Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.

51 Nach Hadads Tod übten die Oberhäupter folgender edomitischer Stämme die Herrschaft aus: Timna, Alwa, Jetet,

54 Magdiël und Iram. Dies waren die Oberhäupter der edomitischen Stämme.

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