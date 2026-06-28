1. Chronik 10

Neue Genfer Übersetzung

Das Königtum Davids (Kapitel 10 bis 20)

Sauls Ende

1 Zwischen den Philistern und Israel kam es zu einer Schlacht. Die Israeliten flohen und wurden auf dem Gebirge Gilboa von den Philistern niedergemacht.

2 Die Philister jagten auch Saul und seinen Söhnen nach und töteten alle drei Söhne: Jonatan, Abinadab und Malkischua.

3 Um Saul tobte ein erbitterter Kampf. Schließlich gelang es den feindlichen Bogenschützen, ihn mit ihren Pfeilen zu treffen. Saul wurde verwundet

4 und befahl seinem Waffenträger: »Zieh dein Schwert und töte mich! Sonst werden diese Unbeschnittenen ihren Spott mit mir treiben.« Aber der Waffenträger weigerte sich, denn er scheute davor zurück, ´den König umzubringen`. Da griff Saul selbst zum Schwert und stürzte sich hinein.

5 Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und folgte seinem König in den Tod.

6 So starb Saul mit seinen drei Söhnen. Das war das Ende seines Königshauses.

7 Als die israelitischen Bewohner der ´Jesreel`-Ebene erfuhren, dass das Heer geflohen und Saul mit seinen Söhnen gefallen war, verließen sie ihre Städte und ergriffen die Flucht. Die Philister nahmen die Städte in Besitz und wohnten darin.

8 Am Tag nach der Schlacht kamen die Philister ´zum Schlachtfeld` zurück, um die Gefallenen auszuplündern. Dabei fanden sie die Leichen von Saul und seinen Söhnen im Gebirge Gilboa.

9 Sie zogen Saul aus und nahmen seinen Kopf und seine Rüstung mit. Dann sandten sie Boten ins Land der Philister, die ´Kopf und Rüstung` überall herumzeigten und in den Götzentempeln und an allen öffentlichen Plätzen die Nachricht vom Sieg verkündeten.

10 Schließlich legten sie Sauls Rüstung in einem ihrer Götzentempel nieder und hängten seinen Kopf im Heiligtum ihres Gottes Dagon auf.

11 Als die Bewohner von Jabesch in Gilead erfuhren, was die Philister mit Sauls Leichnam gemacht hatten,

12 brachen sofort alle wehrfähigen Männer auf. Sie holten die Leichname Sauls und seiner Söhne nach Jabesch, begruben sie unter der Terebinthe bei ihrer Stadt und fasteten ´in Trauer` sieben Tage lang.

13 Saul starb, weil er dem HERRN untreu geworden war. Er hatte seine Weisungen missachtet und sogar den Geist eines Verstorbenen befragt,

14 anstatt beim HERRN Rat zu suchen. Darum ließ der HERR ihn sterben und übertrug David, dem Sohn Isais, die Königsherrschaft.

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