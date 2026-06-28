1. Chronik 11

Neue Genfer Übersetzung

David wird König über Israel und macht Jerusalem zu seiner Hauptstadt

1 Aus ganz Israel kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm: »Wir sind dein Volk und gehören zu dir.

2 Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du Israels ´Heer` in den Kampf geführt und ´siegreich` wieder heimgebracht. Der HERR hat zu dir gesagt: ›Du sollst mein Volk weiden ´wie ein Hirte seine Schafe`, du sollst Israels Herrscher sein.‹«

3 König David schloss vor dem HERRN einen Bund mit den führenden Männern Israels, die sich in Hebron versammelt hatten. Dann salbten sie ihn zum König über Israel, wie der HERR es durch Samuel angekündigt hatte.

4 Nachdem David König geworden war, zog er mit dem ganzen Heer Israels nach Jerusalem. Damals hieß die Stadt Jebus, denn in jener Gegend lebten noch die Jebusiter.

5 Die Einwohner der Stadt verhöhnten David: »Niemals werdet ihr unsere Festung einnehmen!« Doch David eroberte die Festung Zion, und sie wurde von da an »Davidsstadt« genannt.

6 David hatte ´zu seinen Männern` gesagt: »Wer den ersten Jebusiter erschlägt, soll mein Heerführer werden.« Da stieg Joab, der Sohn von ´Davids Schwester` Zeruja, als Erster hinauf, ´um die Festung anzugreifen`, und er wurde zum Heerführer ernannt.

7 David machte die Festung zu seiner Residenz, darum nannte man sie »Davidsstadt«.

8 Er baute sie nach allen Seiten aus, vom Millo aus ringsum. Den Rest der Stadt baute Joab wieder auf.

9 So wurde David immer mächtiger, denn der HERR, der allmächtige Gott, stand ihm bei.

Davids berühmteste Kriegsleute und ihre Taten

10 Dies sind die berühmten Befehlshaber von Davids Heer, die ihm während seiner ganzen Regierungszeit treu ergeben waren. Zusammen mit allen anderen Israeliten hatten sie ihn zum König gemacht, wie der HERR es angeordnet hatte.

11 Dies sind ihre Namen:

Jaschobam und Eleasar

11 Jaschobam aus der Sippe Hachmons war der Befehlshaber von Davids Elitekämpfern. Er tötete mit seinem Speer dreihundert Feinde in einer einzigen Schlacht.

12 An zweiter Stelle kam Eleasar, der Sohn Dodos und Nachkomme Ahoachs. Er gehörte zu den »Drei Helden«.

13 Er war bei David, als die Philister sich bei Pas-Dammim zum Kampf sammelten. Dort war ein Gerstenfeld, und als die Israeliten vor den Philistern flohen,

14 stellten sich Eleasar und David mitten auf das Feld, verteidigten es und schlugen die Philister zurück. So schenkte der HERR den Israeliten einen großen Sieg.

Der Wagemut der »Drei Helden«

15 Einmal stiegen die »Drei Helden« – sie gehörten zu den dreißig Befehlshabern des Heeres – zu dem Felsen hinab, wo David sich in der Höhle von Adullam aufhielt. Die Philister hatten damals ihr Lager in der Ebene Refaïm aufgeschlagen,

16 während David sich in seiner Bergfestung verschanzt hatte. Eine Abteilung der Philister hatte Betlehem besetzt.

17 Da bekam David Sehnsucht und er sagte: »Wenn mir doch jemand Wasser bringen würde aus dem Brunnen beim Tor von Betlehem!«

18 Darauf schlugen sich die »Drei Helden« durch das Lager der Philister, schöpften Wasser aus dem Brunnen beim Tor von Betlehem und brachten es zu David. Der aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus als Trankopfer für den HERRN.

19 Er sagte: »Mein Gott bewahre mich davor, so etwas zu tun! Das wäre ja so, als würde ich das Blut meiner Männer trinken, die für dieses Wasser ihr Leben riskiert haben! « So weigerte sich David zu trinken. Solche Taten vollbrachten die »Drei Helden«.

Abischai und Benaja

20 Abischai, der Bruder Joabs, war der Anführer der »Dreißig ´Kämpfer`«. Er tötete mit dem Speer dreihundert Feinde und wurde so bekannt wie einer der »Drei Helden«.

21 Unter den »Dreißig Kämpfern« genoss er höchstes Ansehen und wurde ihr Oberbefehlshaber. Aber an die »Drei Helden« reichte er nicht heran.

22 Benaja aus Kabzeel, der Sohn Jojadas, war ein tapferer Mann, der große Taten vollbrachte. Er tötete zwei gefürchtete Kriegshelden aus Moab. Einmal, als Schnee lag, stieg er in eine Zisterne und tötete dort unten einen Löwen.

23 Ein anderes Mal tötete er einen ägyptischen Krieger, der zweieinhalb Meter groß war und dessen Speer so dick war wie der Balken an einem Webstuhl. Benaja ging mit einem Stock auf ihn los, riss ihm den Speer aus der Hand und tötete ihn damit.

24 Solche Taten vollbrachte Benaja, der Sohn Jojadas. Er war so bekannt wie die »Drei Helden«.

25 Unter den »Dreißig Kämpfern« genoss er höchstes Ansehen, aber an die »Drei Helden« reichte er nicht heran. David machte ihn zum Befehlshaber seiner Leibwache.

Die »Dreißig Kämpfer«

26 Zu Davids tapfersten Kämpfern gehörten: Asaël, der Bruder Joabs; Elhanan, der Sohn Dodos, aus Betlehem;

27 Schammot aus Harod; Helez aus Pelon;

28 Ira, der Sohn Ikkeschs, aus Tekoa; Abiëser aus Anatot;

29 Sibbechai aus Huscha; Ilai aus Ahoach;

30 Mahrai aus Netofa; Heled, der Sohn Baanas, aus Netofa;

31 Ittai, der Sohn Ribais, aus Gibea im Stammesgebiet von Benjamin; Benaja aus Piraton;

32 Hurai aus Nahale-Gaasch; Abiël aus Araba;

33 Asmawet aus Bahurim; Eljachba aus Schaalbon;

34 Haschem aus Gison; Jonatan, der Sohn Schages, aus Harar;

35 Ahiam, der Sohn Schachars, aus Harar; Elifal, der Sohn Urs;

36 Hefer aus Mechera; Ahija aus Pelon;

37 Hezro aus Karmel; Naarai, der Sohn Esbais;

38 Joel, der Bruder Natans; Mibhar, der Sohn Hagris;

39 Zelek, der Ammoniter; Nachrai aus Beerot, der Waffenträger von Joab, dem Sohn der Zeruja;

40 Ira aus Jattir; Gareb aus Jattir;

41 Urija, der Hetiter; Sabad, der Sohn Achlais;

42 Adina, der Sohn Schisas – er war einer der führenden Männer des Stamms Ruben und hatte dreißig Mann unter sich;

43 Hanan, der Sohn Maachas; Joschafat aus Mitni;

44 Usija aus Aschtarot; Schama und Jëiël, die Söhne Hotams, aus Aroër;

45 Jediaël, der Sohn Schimris, und sein Bruder Joha aus Tiz;

46 Eliël aus Mahawim; Jeribai und Joschawja, die Söhne Elnaams; Jitma, der Moabiter;

47 Eliël, Obed und Jaasiël aus Zoba.

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