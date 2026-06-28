1. Chronik 12

Neue Genfer Übersetzung

Davids Mitkämpfer zur Zeit Sauls

1 Folgende Männer schlossen sich David an, als er noch in ´der Stadt` Ziklag lebte, weil er sich von König Saul, dem Sohn Kischs, fernhalten musste. Sie alle waren erfahrene Krieger und kämpften an seiner Seite:

2 Aus Sauls eigenem Stamm, dem Stamm Benjamin, kamen Männer, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren und sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand Steine schleudern und Pfeile schießen konnten. ´Es waren: `

3 Ahiëser – ihr Anführer – und ´sein Bruder` Joasch, die Söhne Schemaas, aus Gibea; Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets; Beracha und Jehu aus Anatot;

4 Jischmaja aus Gibeon – er war einer der Anführer der »Dreißig Helden«;

5 Jirmeja, Jahasiël, Johanan und Josabad aus Gedera;

6 Elusai, Jerimot, Bealja, Schemarja und Schefatja aus Haruf;

7 Elkana, Jischija, Asarel, Joëser und Jaschobam aus der Sippe Korach;

8 Joela und Sebadja, die Söhne Jerohams, aus Gedor.

9 Auch aus dem Stamm Gad liefen einige tüchtige Kriegsleute zu David über, während er sich in seiner Bergfestung in der Wüste verborgen hielt. Es waren kampferprobte Männer, ausgebildet im Umgang mit Schild und Speer, mutig wie Löwen und flink wie Gazellen auf den Bergen.

10 Ihr Anführer war Eser, an zweiter Stelle stand Obadja, an dritter Eliab,

11 an vierter Mischmanna, an fünfter Jirmeja,

12 an sechster Attai, an siebter Eliël,

13 an achter Johanan, an neunter Elsabad,

14 an zehnter Jirmeja und an elfter Machbannai.

15 Alle elf waren erfahrene Offiziere. Schon der Schwächste von ihnen nahm es im Kampf mit hundert Feinden auf und der Stärkste sogar mit tausend.

16 Einmal überquerten sie im Frühjahr den Jordan, als er Hochwasser führte, und schlugen alle Bewohner der Nebentäler auf beiden Seiten des Flusses in die Flucht.

17 Aus den Stämmen Benjamin und Juda kamen ebenfalls einige zu David in die Bergfestung.

18 David ging ihnen entgegen und sagte: »Wenn ihr in friedlicher Absicht kommt und mir helfen wollt, dann dürft ihr euch uns gern anschließen. Wenn ihr mich jedoch an meine Feinde verraten wollt, obwohl ich keinerlei Unrecht getan habe, dann soll der Gott unserer Vorfahren es sehen und euch strafen.«

19 Da ergriff der Geist ´Gottes` Besitz von Amasai, dem ´späteren` Befehlshaber von Davids Elitekämpfern. ´Er sagte: ` »Wir gehören zu dir, David, Sohn Isais, und stehen an deiner Seite. Friede! Friede sei mit dir und mit allen, die bei dir sind! Denn dein Gott hilft dir.« Da nahm David sie bei sich auf und machte sie zu Befehlshabern der Streifschar, ´die er in feindliche Gebiete sandte`.

20 Auch vom Stamm Manasse schlossen einige ´erfahrene Kämpfer` sich David an. Das geschah, nachdem die Heerführer der Philister ihn vom Feldzug gegen Saul ausgeschlossen hatten, weil sie befürchteten, dass er wieder zu seinem früheren Herrn überlaufen und ihnen in den Rücken fallen könnte.

21 Als David wieder nach Ziklag zurückkehrte, kamen folgende Männer aus Manasse zu ihm: Adnach, Josabad, Jediaël, Michael, Josabad, Elihu und Zilletai. Jeder von ihnen war im Heer des Stammes Manasse ein Befehlshaber über tausend Mann gewesen.

22 Sie halfen David, die Streifschar ´der Amalekiter` zu schlagen, denn sie waren tapfere Kämpfer. Später wurden sie Befehlshaber in Davids Heer.

23 So kamen Tag für Tag neue Leute zu David, um ihm zu helfen. Schließlich verfügte er über ein großes Heer.

Die Zahl der Männer, die zu Davids Königswahl nach Hebron kamen

24 Es folgt eine Liste mit den Zahlen der wehrfähigen Männer, die zu David nach Hebron kamen. Sie wollten ihm Sauls Königsherrschaft übertragen, wie der HERR es befohlen hatte:

25 vom Stamm Juda kamen 6.800 wehrfähige Männer, bewaffnet mit Schild und Speer;

26 vom Stamm Simeon 7.100 erfahrene Kämpfer;

27 vom Stamm Levi 4.600 Mann

28 – unter ihnen waren Jojada, das Oberhaupt der Nachkommen Aarons, mit 3.700 Mann

29 und Zadok, ein junger, aber tüchtiger Kämpfer, mit 22 Offizieren aus seiner Sippe;

30 vom Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls, 3.000 Mann – zu jener Zeit hielt der größte Teil der Benjaminiter noch zur Familie Sauls;

31 vom Stamm Efraim 20.800 erfahrene Kämpfer, allesamt angesehene Männer in ihren Sippen;

32 vom westlichen Teil des Stammes Manasse 18.000 Mann – sie waren namentlich bestimmt worden, ´nach Hebron` zu reisen und David zum König zu machen;

33 vom Stamm Issachar 200 Anführer mit ihren Leuten – sie hatten die Zeichen der Zeit erkannt und wussten, was Israel zu tun hatte;

34 vom Stamm Sebulon 50.000 erfahrene Soldaten, vollständig bewaffnet und allesamt fest entschlossen, David zu unterstützen;

35 vom Stamm Naftali 1.000 Anführer und 37.000 Kämpfer, bewaffnet mit Schild und Speer;

36 vom Stamm Dan 28.600 Mann in einem geordneten Truppenverband;

37 vom Stamm Ascher 40.000 erfahrene Soldaten in einem geordneten Truppenverband;

38 von den Stämmen östlich des Jordans – Ruben, Gad und Ost-Manasse – 120.000 vollständig bewaffnete Männer.

39 All diese Kriegsleute kamen geordnet in Truppenverbänden nach Hebron mit dem einmütigen Ziel, David zum König über ganz Israel zu machen. Darin waren sie sich mit allen anderen Israeliten einig.

40 Sie blieben drei Tage lang bei David in Hebron. Die Bewohner der Stadt versorgten sie mit Essen und Trinken.

41 Auch die Leute aus der weiteren Umgebung bis hin zu den Stammesgebieten von Issachar, Sebulon und Naftali ´trugen dazu bei`. Auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern brachten sie Mehl, Feigen- und Rosinenkuchen, Wein und Öl, dazu eine Vielzahl von Rindern, Schafen und Ziegen. Denn in ganz Israel herrschte große Freude.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart