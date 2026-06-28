1. Chronik 13

Neue Genfer Übersetzung

David versucht, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen

1 David beriet sich mit den Anführern der Tausendschaften und der Hundertschaften ´Israels` sowie mit allen anderen führenden Männern.

2 Dann wandte er sich an alle versammelten Israeliten: »Wenn ihr einverstanden seid und es dem HERRN, unserem Gott, gefällt«, sagte er, »dann lasst uns Boten in alle Gegenden des Landes senden. Alle, die zu Hause geblieben sind – insbesondere auch die Priester und Leviten in ihren Wohnorten –, sollen zu einer großen Versammlung hierher kommen.

3 Wir wollen die Bundeslade unseres Gottes zu uns nach Jerusalem holen. Denn in der Zeit ´König` Sauls haben wir uns nicht um sie gekümmert.«

4 Dieser Vorschlag gefiel der versammelten Menge, und man beschloss, ihn in die Tat umzusetzen.

5 David rief alle Israeliten von der ägyptischen Grenze ´im Süden` bis Lebo-Hamat ´im Norden` zusammen, um die Bundeslade aus Kirjat-Jearim zu holen.

6 Gemeinsam mit ihnen zog er nach Baala, wie Kirjat-Jearim auch genannt wird. Es liegt im Stammesgebiet von Juda. Von dort sollte die Bundeslade nach Jerusalem gebracht werden – die Lade, die dem HERRN geweiht war, der über den Kerub-Engeln thront.

7 Man holte die Lade aus Abinadabs Haus und lud sie auf einen neuen, unbenutzten Wagen, den ´Abinadabs Söhne` Usa und Achjo lenkten.

8 David und alle Israeliten tanzten mit ganzer Hingabe vor Gott. Sie sangen ´und musizierten` mit Zithern und Harfen, Tamburinen, Zimbeln und Trompeten.

9 Als sie zu einem Dreschplatz kamen, der einem Mann namens Kidon gehörte, drohten die Rinder den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Bundeslade und hielt sie fest.

10 Da wurde der HERR zornig auf ihn, weil er nach der Bundeslade gegriffen hatte, und ließ ihn an Ort und Stelle sterben.

11 David war entsetzt darüber, dass der HERR ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Platz Perez Usa (»Entreißen Usas«) , und so heißt er bis heute.

12 David bekam Angst vor Gott. »Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade zu mir zu holen?«, fragte er sich.

13 Er beschloss, sie doch nicht in die Davidsstadt zu bringen, sondern sie im Haus Obed-Edoms, ´eines Leviten` aus Gat, abzustellen.

14 Dort blieb sie drei Monate lang, und der HERR segnete Obed-Edom mit seiner Familie und mit allem, was ihm gehörte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart