1. Chronik 15

Neue Genfer Übersetzung

David holt die Bundeslade nach Jerusalem

1 David baute sich ´in Jerusalem` mehrere Häuser in der Davidsstadt. Er bereitete auch einen Platz für die Bundeslade vor und ließ ein Zelt für sie aufschlagen.

2 Damals ordnete er an: »Nur die Leviten dürfen die Bundeslade tragen, denn sie hat der HERR dazu auserwählt. Sie sollen für alle Zeiten den Dienst am Heiligtum verrichten.«

3 Dann rief er ganz Israel nach Jerusalem zusammen, um die Lade des HERRN an den Platz zu bringen, den er vorbereitet hatte.

4 Besonders die Priester und Leviten mussten ´vollzählig` erscheinen.

5 Es kamen Uriël, das Oberhaupt der Sippe Kehat, mit 120 Mann,

6 Asaja, das Oberhaupt der Sippe Merari, mit 220 Mann,

7 Joel, das Oberhaupt der Sippe Gerschon, mit 130 Mann,

8 Schemaja, das Oberhaupt der Sippe Elizafan, mit 200 Mann,

9 Eliël, das Oberhaupt der Sippe Hebron, mit 80 Mann

10 und Amminadab, das Oberhaupt der Sippe Usiël, mit 112 Mann.

11 David ließ die Priester Zadok und Abjatar sowie die Leviten Uriël, Asaja, Joel, Schemaja, Eliël und Amminadab zu sich kommen

12 und sagte zu ihnen: »Ihr seid die Oberhäupter der levitischen Sippen. Reinigt euch und sorgt dafür, dass auch eure Stammesbrüder rein sind, damit ihr in Gottes Gegenwart treten könnt: Ihr Leviten sollt die Lade des HERRN, des Gottes Israels, an den Ort bringen, den ich für sie vorbereitet habe.

13 Beim ersten Mal habt nicht ihr ´sie transportiert`, und deshalb hat der HERR, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte gerissen. Denn wir haben uns nicht nach seiner Vorschrift gerichtet. «

14 Da reinigten sich die Priester und Leviten, um die Lade in die Davidsstadt zu bringen.

15 Diesmal trugen die Leviten die Lade mithilfe von Stangen auf ihren Schultern, wie Mose es im Auftrag des HERRN angeordnet hatte.

16 David befahl den Oberhäuptern der Leviten, aus ihrer Mitte Musiker auszuwählen, die fröhliche Lieder anstimmen und den Gesang mit Harfen, Zithern und Zimbeln begleiten konnten.

17 Die Leviten bestimmten dazu ´aus der Sippe Gerschon` Heman, den Sohn Joels, sowie dessen Verwandten Asaf, den Sohn Berechjas, und aus der Sippe Merari Etan, den Sohn Kuschajas.

18 Ihnen zur Seite standen Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja sowie die Torwächter Obed-Edom und Jeïël.

19 Die Sänger Heman, Asaf und Etan schlugen die bronzenen Zimbeln.

20 Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Maaseja und Benaja spielten auf hell klingenden Harfen, während

21 Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeïël und Asasja den Gesang mit den tiefen Tönen ihrer Zithern begleiteten.

22 Kenanja, der Chorleiter der Leviten, leitete den Gesang, denn er war musikalisch besonders begabt.

23 Berechja und Elkana gingen dem Zug als Wächter voraus.

24 Direkt vor der Bundeslade schritten die Priester Schebanja, Joschafat, Netanel, Amasai, Secharja, Benaja und Eliëser und bliesen die Trompeten. Hinter ihr folgten als Wächter Obed-Edom und Jehija.

25 David, die führenden Männer Israels und die Anführer der Tausendschaften gingen ´mit den Leviten und Priestern` zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade des HERRN zu holen. Alle waren voller Freude.

26 Weil Gott diesmal den Leviten beim Tragen der Lade Gelingen schenkte, opferte man ihm sieben Stiere und sieben Schafböcke.

27 David trug ein Obergewand aus Leinen. Die Träger der Lade, die Musiker sowie Kenanja, der die Musiker anleitete, waren genauso gekleidet. David trug dazu noch einen leinenen Priesterschurz.

28 Das ganze Volk jubelte laut, die Priester bliesen das Widderhorn und die Trompeten, und die Musiker spielten auf Zimbeln, Harfen und Zithern. So brachten die Israeliten die Bundeslade nach Jerusalem.

29 Als die Lade des HERRN in der Davidsstadt eintraf, schaute ´Davids Frau` Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor Freude hüpfte und tanzte, und sie verachtete ihn dafür.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart