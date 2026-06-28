1. Chronik 16

Neue Genfer Übersetzung

1 Man trug die Lade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie ´an den vorgesehenen Platz` in der Mitte. Dann brachte man Gott Brandopfer und Gemeinschaftsopfer dar.

2 Nach dem Opfer segnete David das Volk im Namen des HERRN.

3 Anschließend ließ er an alle ´versammelten` Israeliten, an Männer wie Frauen, je einen Laib Brot, einen Rosinen- und einen Dattelkuchen verteilen.

4 Er bestimmte einige Leviten dazu, ´von nun an` bei der Bundeslade Dienst zu tun. Sie sollten ´auch weiterhin` den HERRN, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben.

5 David setzte Asaf als Leiter und Secharja als dessen Stellvertreter ein. Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jeïël spielten auf Harfen und Zithern. Asaf schlug die Zimbeln.

6 Die Priester Benaja und Jahasiël bekamen den Auftrag, regelmäßig vor der Bundeslade die Trompeten zu blasen.

Ein Danklied

7 An jenem Tag ließ David zum ersten Mal ´das folgende Lied` von Asaf und den anderen Leviten vortragen, um den HERRN zu preisen:

8 Dankt dem HERRN, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt!

9 Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat!

10 Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft! Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den HERRN suchen.

11 Ja, fragt nach dem HERRN und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe!

12 Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ, und an die Urteile, die er sprach.

13 ´Lasst euch das sagen`, ihr Nachkommen Israels, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, die Gott auserwählt hat!

14 Er, der HERR, ist unser Gott. Seine Gerichtsurteile ergehen über alle Länder.

15 Vergesst niemals seinen Bund ´mit uns`, das Wort, das er für bindend erklärt hat für tausende von Generationen.

16 Diesen Bund hat er mit Abraham geschlossen und durch einen Eid gegenüber Isaak bestätigt.

17 Er hat sein Wort zum Gesetz erklärt für ganz Jakob, zum ewig gültigen Bund für ganz Israel,

18 als er sagte: »Dir will ich das Land Kanaan geben. Ich habe es euch als Erbbesitz zugeteilt.«

19 Als eure Vorfahren anfangs eine kleine Schar waren, nur wenige, die wie Fremde im Land lebten,

20 und als sie noch von einem Volk zum anderen ziehen mussten, von einem Königreich zum nächsten,

21 da ließ Gott nicht zu, dass andere sie unterdrückten. Ihretwegen wies er sogar Könige zurecht und sagte:

22 »Vergreift euch nicht an denen, die ich mir erwählt habe! Untersteht euch, meinen Propheten etwas Böses anzutun!«

23 Singt dem HERRN, alle Länder der Erde! Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt!

24 Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

25 Denn groß ist der HERR und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Göttern.

26 Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der HERR ist es, der den Himmel erschaffen hat.

27 Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Freude erfüllen seine Wohnung.

28 Erweist dem HERRN Ehre, ihr Völkerstämme! Preist die Herrlichkeit und Macht des HERRN!

29 Ja, erweist dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und tretet in seine Gegenwart! Betet den HERRN an in heiligem Festschmuck!

30 Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken.

31 Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln. Verkündet es den anderen Völkern: »Der HERR ist König!«

32 Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Der Acker soll in Jubel ausbrechen mit allem, was darauf wächst!

33 Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, denn der HERR kommt, um auf der Erde Gericht zu halten.

34 Dankt dem HERRN, denn er ist gut und seine Liebe währt ewig!

35 Sagt zu ihm: »Rette uns, Gott. Du bist doch unser Helfer! Befreie uns und bring uns zurück aus den fremden Völkern, damit wir deinen heiligen Namen neu preisen und uns glücklich schätzen, dein Lob wieder erklingen zu lassen.«

36 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! ´Auf dieses Lied` antwortete das ganze Volk: »Amen!«, und sie lobten den HERRN.

Ordnung der Gottesdienste in Jerusalem und Gibeon

37 David ordnete an, dass Asaf und die anderen Männer seiner Sippe von nun an in Jerusalem bei der Bundeslade bleiben sollten, um den täglich nötigen Dienst vor ihr zu tun.

38 Zu dieser Gruppe gehörten auch Obed-Edom, der Sohn Jedutuns, und weitere achtundsechzig Personen aus dem Stamm Levi. Obed-Edom und Hosa waren für den Wachdienst an dem Zelt verantwortlich, das David für die Bundeslade errichtet hatte.

39 Der Hohepriester Zadok und die anderen Priester sollten weiterhin bei der Opferstätte in Gibeon Dienst tun, wo ´zu jener Zeit` die Wohnung des HERRN stand.

40 Sie sollten dort jeden Morgen und jeden Abend die täglichen Opfer auf dem Brandopferaltar darbringen und auch sonst alles tun, was im Gesetz des HERRN vorgeschrieben war.

41 Mit den Priestern sollten die Sänger Heman und Jedutun sowie weitere namentlich ausgewählte ´Musiker nach Gibeon zurückkehren`. Ihre Aufgabe war es, den HERRN ´mit Liedern` dafür zu preisen, dass seine Liebe ewig währt.

42 Dafür gab man ihnen Trompeten, Zimbeln und andere Musikinstrumente mit. Die Verantwortung für den Wachdienst ´an der Wohnung des HERRN` wurde den Söhnen Jedutuns übertragen.

43 ´Als das Fest vorüber war`, kehrten alle Israeliten wieder in ihre Wohnorte zurück. Auch David ging nach Hause, begrüßte seine Familie und segnete sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart