1. Chronik 17

Neue Genfer Übersetzung

Gottes Versprechen für David und sein Königshaus

1 Nachdem David in seinen Palast eingezogen war, sagte er eines Tages zum Propheten Natan: »Ich wohne hier in meinem Palast aus Zedernholz. Aber die Bundeslade des HERRN steht immer noch in einem Zelt.«

2 Natan ermutigte David: »Was immer du vorhast – tu es! Gott wird dir beistehen.«

3 Doch in der folgenden Nacht sprach der HERR zu Natan:

4 »Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus: ›So spricht der HERR: Nicht du bist es, der mir ein Haus baut, in dem ich wohnen kann.

5 Ich habe noch nie in einem Haus gewohnt, seit ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe. Bis heute war ich in einem Zelt zu Hause und bin von Ort zu Ort gezogen.

6 Während der ganzen Zeit habe ich mich nie darüber beklagt. Von keinem der Richter, die ich beauftragt hatte, mein Volk zu führen, habe ich je verlangt, mir ein Haus aus Zedernholz zu bauen.‹

7 Sage daher meinem Diener David: ›So spricht der HERR, der allmächtige Gott: Ich habe dich von der Weide und von deiner Schafherde weggeholt und dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht.

8 Was du auch unternommen hast – ich war mit dir und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen dieser Welt gezählt.

9 Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, in der es sicher und ohne Furcht leben kann. Feindliche Völker dürfen es nicht mehr unterdrücken, wie es früher der Fall war –

10 seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk eingesetzt hatte. Ich habe dir alle deine Feinde unterworfen. Und nun kündige ich, der HERR, dir an: Ich werde dir ein Haus bauen.

11 Wenn deine Lebenszeit abgelaufen ist und du im Tod mit deinen Vorfahren vereint bist, werde ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und sein Königtum festigen.

12 Er wird ein Haus für mich bauen, und ich werde seinem Königsthron für alle Zeiten Bestand geben.

13 Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Nie werde ich ihm meine Liebe entziehen, wie ich es bei deinem Vorgänger getan habe,

14 sondern ich sorge dafür, dass er und seine Nachkommen für immer als Könige über mein Volk regieren. Sein Thron steht fest für alle Zeiten.‹«

15 Natan richtete David alles aus, was der HERR ihm gesagt und in dieser Vision gezeigt hatte.

Davids Dankgebet

16 Da ging der König ´in das heilige Zelt`, setzte sich vor ´der Lade des` HERRN auf den Boden und betete: »Wer bin ich, HERR, ´mein` Gott, und welche Bedeutung hat meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast?

17 Und nun willst du mir noch viel mehr schenken, mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das noch meinen fernsten Nachkommen gilt. HERR, mein Gott, du hast mir ein Ansehen verliehen, das sonst nur den Großen dieser Welt zuteilwird.

18 Was könnte ich dir noch weiter sagen, nachdem du mich so hoch geehrt hast? Du weißt alles, was in deinem Diener vorgeht.

19 HERR, weil es dein Wille war, hast du all diese großen Dinge für mich getan. So wolltest du deine Herrlichkeit bekannt machen.

20 O HERR, niemand ist dir gleich. Alles, was wir je gehört haben, zeigt uns: Es gibt keinen Gott außer dir.

21 Welches Volk gleicht deinem Volk Israel? Wo sonst gibt es ein Volk, das Gott selbst befreit und zu seinem Eigentum gemacht hat? Du hast große und furchterregende Taten vollbracht und deinen Namen ´in aller Welt` berühmt gemacht. Du hast dein Volk aus Ägypten befreit und andere Völker seinetwegen vertrieben.

22 So hast du Israel für alle Zeit zu deinem Volk gemacht, und du, HERR, bist sein Gott geworden.

23 Nun ´bitte ich dich`, HERR: Lass die Zusage, die du ´mir`, deinem Diener, und meinen Nachkommen gegeben hast, für alle Zeiten gelten! Erfülle, was du versprochen hast.

24 Daran werden alle sehen, wie treu du bist, und dein Name wird für immer berühmt sein. Man wird sagen: ›Der HERR, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. Ja, er ist der Gott Israels!‹ Und auch mein Königshaus wird immer vor dir Bestand haben.

25 Du, o Gott, hast mir offenbart, dass du mir ein Haus bauen willst. Darum habe ich es gewagt, so zu dir zu beten.

26 Du allein, o HERR, bist Gott, und du hast mir so viel Gutes versprochen!

27 Du hast beschlossen, mein Königshaus zu segnen, damit es immer vor dir Bestand hat. Weil du, o HERR, es gesegnet hast, wird es für immer gesegnet sein.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart