1. Chronik 18

Neue Genfer Übersetzung

David unterwirft die Nachbarvölker

1 Einige Zeit später griff David die Philister an. Er brachte ihnen eine demütigende Niederlage bei und nahm ihnen die Stadt Gat mit den dazugehörenden Ortschaften ab.

2 Danach besiegte er die Moabiter. Sie mussten sich Davids Herrschaft unterwerfen und ihm regelmäßig Tribut zahlen.

3 Außerdem besiegte David Hadad-Eser, den König der ´aramäischen` Stadt Zoba, in einer Schlacht bei Hamat. Hadad-Eser war gerade Richtung Eufrat gezogen, um dort seine Oberherrschaft zurückzugewinnen.

4 David erbeutete 1.000 Streitwagen und nahm 7.000 Wagenkämpfer sowie 20.000 Fußsoldaten aus Hadad-Esers Heer gefangen. Die Zugpferde der Streitwagen ließ er lähmen, nur hundert ´verschonte er und` behielt sie für sich.

5 Die Aramäer aus Damaskus kamen Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu Hilfe. Aber David schlug ´sie und tötete` aus ihrem Heer 22.000 Mann.

6 Er stationierte Besatzungstruppen in ihrem Gebiet und machte sie zu seinen Untertanen, die ihm regelmäßig Tribut zahlen mussten. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.

7 Die goldenen Schilde, die Hadad-Esers hohe Offiziere getragen hatten, nahm David mit und brachte sie nach Jerusalem.

8 In den Städten Tibhat und Kun, die zu Hadad-Esers Gebiet gehört hatten, erbeutete er große Mengen an Bronze. Daraus ließ Salomo später ´das große Wasserbecken` – genannt das »Meer« –, die beiden Säulen und die übrigen Bronzegegenstände für den Tempel herstellen.

9 Als Toï, der König von Hamat, hörte, dass David das gesamte Heer Hadad-Esers vernichtend geschlagen hatte,

10 schickte er seinen Sohn Hadoram ´nach Jerusalem`, um David zu grüßen und ihn für seinen erfolgreichen Feldzug zu beglückwünschen. Denn Toï war mit Hadad-Eser verfeindet und hatte schon viele Kriege gegen ihn geführt. ´Als Geschenk sandte Toï` viele Gefäße aus Gold, Silber und Bronze.

11 David weihte diese Gefäße für den ´Dienst im Heiligtum des` HERRN. Genauso hielt er es mit all dem Silber und Gold, das er auf seinen Eroberungszügen bei den ´benachbarten` Völkern erbeutete: bei den Edomitern, den Moabitern, den Ammonitern, den Philistern und den Amalekitern.

12 Die Edomiter hatte Abischai, der Sohn von ´Davids Schwester` Zeruja, im Salztal besiegt. 18.000 Edomiter waren dabei gefallen.

13 David stationierte Besatzungstruppen in ganz Edom und machte die Edomiter zu seinen Untertanen. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.

Davids oberste Beamte

14 David regierte als König über ganz Israel und sorgte im ganzen Volk für Recht und Gerechtigkeit.

15 Joab, der Sohn der Zeruja, war Oberbefehlshaber über das Heer. Joschafat, der Sohn Ahiluds, war der Sprecher des Königs.

16 Die ´obersten` Priester waren Zadok, der Sohn Ahitubs, und Abimelech, der Sohn Abjatars. Schawscha war Hofschreiber.

17 Benaja, der Sohn Jojadas, befehligte die Leibwache des Königs. Davids Söhne nahmen führende Stellungen im Dienst des Königs ein.

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