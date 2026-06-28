1. Chronik 2

Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Israels (Jakobs)

1 Die Söhne Israels waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad und Ascher.

Die Nachkommen Judas

3 Judas Söhne waren Er, Onan und Schela. Die Mutter der drei war eine Kanaaniterin, eine Tochter Schuas. Der älteste Sohn, Er, tat, was dem HERRN missfiel, und so ließ der HERR ihn sterben.

4 Juda hatte noch zwei Söhne namens Perez und Serach mit seiner Schwiegertochter Tamar. Insgesamt hatte Juda also fünf Söhne.

5 Die Söhne des Perez waren Hezron und Hamul.

6 Serachs Söhne waren Simri, Etan, Heman, Kalkol und Darda – insgesamt fünf Söhne.

7 Einer der Söhne Karmis hieß Achar. Er stürzte Israel ins Unglück, weil er Beutegut an sich nahm, das unter den Bann gestellt war.

8 Etans Sohn hieß Asarja.

9 Hezrons Söhne waren Jerachmeël, Ram und Kaleb.

Die Nachkommen Rams

10 Ram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon, der das Oberhaupt des Stammes Juda war.

11 Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas,

12 Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai.

13 Isais ältester Sohn hieß Eliab, der zweite Abinadab, der dritte Schima,

14 der vierte Netanel, der fünfte Raddai,

15 der sechste Ozem und der siebte David.

16 Die ´sieben` hatten zwei Schwestern: Zeruja und Abigal. Zeruja hatte drei Söhne: Abischai, Joab und Asaël.

17 Abigal brachte Amasa zur Welt. Sein Vater war der Ismaeliter Jeter.

Die Nachkommen Kalebs

18 Kaleb, der Sohn Hezrons, und ´seine` Frau Asuba hatten eine Tochter namens Jeriot. Deren Söhne hießen Jescher, Schobab und Ardon.

19 Nach Asubas Tod heiratete Kaleb Efrata. Die beiden bekamen einen Sohn namens Hur.

20 Hur zeugte Uri und Uri zeugte Bezalel.

21 Später heiratete Kalebs Vater Hezron noch einmal im Alter von sechzig Jahren. Seine Frau war eine Tochter Machirs, des Stammvaters von Gilead. Sie brachte einen Sohn namens Segub zur Welt.

22 Segub zeugte Jaïr, dem dreiundzwanzig Ortschaften in der Gegend von Gilead gehörten.

23 Sie wurden »Dörfer Jaïrs« genannt. Aber die Geschuriter und die Aramäer eroberten sie, außerdem ´die Stadt` Kenat mit den umliegenden Orten. Insgesamt waren es sechzig Orte, die alle den Nachkommen Machirs gehört hatten.

24 Nach dem Tod Hezrons, dessen Frau Abija hieß, schlief Kaleb mit seiner Frau Efrata, und die beiden bekamen einen Sohn namens Aschur. Er wurde der Stammvater ´der Stadt` Tekoa.

Die Nachkommen Jerachmeëls

25 Die Söhne Jerachmeëls, des ältesten Sohnes Hezrons, waren: Ram, sein Erstgeborener, dann Buna, Oren, Ozem und Ahija.

26 Jerachmeël hatte noch eine zweite Frau namens Atara. Sie war die Mutter von Onam.

27 Die Söhne seines Erstgeborenen Ram waren Maaz, Jamin und Eker.

28 Onams Söhne waren Schammai und Jada. Schammais Söhne hießen Nadab und Abischur.

29 Die Frau Abischurs hieß Abihajil. Die beiden bekamen zwei Söhne namens Achban und Molid.

30 Nadabs Söhne waren Seled und Appajim. Seled starb kinderlos.

31 Appajims Sohn hieß Jischi, Jischis Sohn war Scheschan und dessen Sohn hieß Achlai.

32 Jada, der Bruder von Schammai, hatte ´zwei` Söhne: Jeter und Jonatan. Jeter starb kinderlos.

33 Jonatans Söhne waren Pelet und Sasa. Sie ´alle` waren Nachkommen Jerachmeëls.

34 Scheschan hatte keine Söhne, sondern ausschließlich Töchter. Er hatte einen ägyptischen Knecht namens Jarha.

35 Ihm gab er eine seiner Töchter zur Frau, und sie brachte einen Sohn namens Attai zur Welt.

36 Attai zeugte Natan, Natan zeugte Sabad,

37 weiter folgten in direkter Linie Eflal, Obed,

41 Jekamja und Elischama.

Ein weiteres Verzeichnis von Nachkommen Kalebs

42 Die Nachkommen Kalebs, des Bruders von Jerachmeël, waren: Sein erstgeborener Sohn Mescha, der Stammvater ´der Stadt` Sif, und sein zweiter Sohn Marescha, der Vater von Hebron ´und Stammvater der gleichnamigen Stadt`.

43 Die Söhne Hebrons waren Korach, Tappuach, Rekem und Schema.

44 Schema zeugte Raham, den Stammvater ´der Stadt` Jorkoam. Rekem zeugte Schammai.

45 Schammais Sohn Maon war der Stammvater ´der Stadt` Bet-Zur.

46 Efa, eine Nebenfrau Kalebs, brachte ´die Söhne` Haran, Moza und Gases zur Welt. Harans Sohn hieß ´ebenfalls` Gases.

47 Jahdais Söhne waren Regem, Jotam, Geschan, Pelet, Efa und Schaaf.

48 Maacha, eine weitere Nebenfrau Kalebs, brachte ´folgende Söhne` zur Welt: Scheber und Tirhana

49 sowie Schaaf, den Stammvater ´der Stadt` Madmanna, und Schewa, den Stammvater ´der Städte` Machbena und Gibea. Kaleb hatte auch eine Tochter namens Achsa.

50 Dies sind ´weitere` Nachkommen Kalebs: Die Söhne Hurs, des erstgeborenen Sohns von ´Kalebs Frau` Efrata, waren: Schobal, der Stammvater ´der Stadt` Kirjat-Jearim,

51 Salmon, der Stammvater ´der Stadt` Betlehem, und Haref, der Stammvater ´der Stadt` Bet-Gader.

52 Zu den Nachkommen von Schobal, dem Stammvater ´der Stadt` Kirjat-Jearim, gehörten Haroeh sowie die Hälfte der Bewohner von Manahat.

53 In Kirjat-Jearim ´lebten außerdem` die Sippen der Jeteriter, Putiter, Schumatiter und Mischraiter. Von ihnen stammten die Bewohner ´der Städte` Zora und Eschtaol ab.

54 Die Nachkommen Salmons waren: die Bewohner ´der Städte` Betlehem, Netofa und Atrot-Bet-Joab sowie die ´andere` Hälfte der Bewohner von Manahat – diese Hälfte stammte aus ´der Stadt` Zora.

55 In Jabez wohnten die Sippen der Tiratiter, der Schimatiter und der Suchatiter, die sich auf die Schreibkunst verstanden. Sie gehörten zu den Kenitern und stammten von Hamat, dem Stammvater ´der Stadt` Bet-Rechab, ab.

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