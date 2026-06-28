1. Chronik 20

Neue Genfer Übersetzung

Die ammonitische Hauptstadt wird erobert

1 Im Frühling begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Joab zog mit dem israelitischen Heer in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten ´die Hauptstadt` Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Joab eroberte Rabba und zerstörte es.

2 David nahm dem ammonitischen König die Krone vom Kopf und ließ sich selbst damit krönen. Sie wog 35 Kilogramm, bestand aus reinem Gold und war mit einem kostbaren Edelstein besetzt. David machte reiche Beute in der Stadt.

3 Die Einwohner von Rabba ließ er wegführen und legte ihnen Zwangsarbeit auf: ´Sie mussten` mit Steinsägen, eisernen Pickeln und Äxten ´Steine behauen`. Ebenso verfuhr David mit den Einwohnern der anderen ammonitischen Städte. Dann kehrte er mit dem ganzen Heer nach Jerusalem zurück.

Kämpfe mit Riesen während der Philisterkriege

4 Später kam es in Geser zum Kampf mit den Philistern. Damals tötete Sibbechai aus Huscha ´einen Riesen namens` Sappai, der ein Nachkomme der Rafaïter war, und die Philister erlitten eine schwere Niederlage.

5 Bei einer weiteren Schlacht tötete Elhanan aus Betlehem, der Sohn Jaïrs, den ´Philister` Lachmi. Lachmi war ein Bruder des Gatiters Goliat und sein Speer war so dick wie der Balken an einem Webstuhl.

6 Als es einmal bei Gat zu einer Schlacht kam, ´kämpfte auf Seiten der Philister` ein Riese von besonders großem Wuchs. Er hatte sechs Finger an jeder Hand sowie sechs Zehen an jedem Fuß und gehörte ebenfalls zu den Nachkommen der Rafaïter.

7 Er verhöhnte die Israeliten, doch Jonatan, der Sohn von Davids Bruder Schima, tötete ihn.

8 Diese ´drei Riesen` stammten aus Gat und waren Nachkommen der Rafaïter. Sie wurden von David und seinen Männern umgebracht.

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