1. Chronik 22

Neue Genfer Übersetzung

1 Deshalb beschloss er: »Hier ´auf Ornans Dreschplatz` soll der Tempel des HERRN gebaut werden. Hier soll der Altar stehen, auf dem die Israeliten ihre Brandopfer darbringen.«

David bereitet den Bau des Tempels vor

2 David verpflichtete alle Fremden, die in Israel Aufnahme gefunden hatten, als Steinhauer. Sie mussten die Quadersteine behauen, die für den Bau des Tempels gebraucht wurden.

3 Er ließ auch große Mengen an Eisen bereitstellen, um daraus Nägel für die Torflügel und Klammern ´für das Mauerwerk` herzustellen. Darüber hinaus wurde so viel Bronze gesammelt, dass man sie nicht mehr wiegen konnte.

4 Auch unzählige ´Stämme aus` Zedernholz wurden eingelagert; die Sidonier und Tyrer lieferten David große Mengen davon.

5 David sagte sich nämlich: »Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren. Und doch soll er dem HERRN einen Tempel bauen, der so prächtig ist, dass man ihn in allen Ländern kennt und rühmt. Ich will ihm wenigstens bei den Vorbereitungen helfen.« So trug David vor seinem Tod sehr viel Baumaterial zusammen.

David beauftragt Salomo mit dem Bau des Tempels

6 David rief seinen Sohn Salomo zu sich und gab ihm den Auftrag, dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen.

7 »Mein Sohn«, sagte er, »eigentlich hatte ich mir selbst vorgenommen, ein Haus für den HERRN, meinen Gott, zu errichten.

8 Doch der HERR ließ mir sagen: ›Du hast zahlreiche Kriege geführt und viele Menschen getötet. Deshalb kannst du nicht derjenige sein, der mir einen Tempel baut. Zu viel Blut wurde durch dich vergossen.

9 Doch du wirst einen Sohn bekommen, der sich durch sein ruhiges und besonnenes Wesen auszeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass die Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarvölkern zur Ruhe kommen. Salomo (»der Friedliche«) wird er heißen, und unter seiner Herrschaft werde ich Israel Ruhe und Frieden geben.

10 Er wird den Tempel für mich bauen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Seiner Königsherrschaft über Israel werde ich für alle Zeit Bestand geben.‹

11 Und nun, mein Sohn, ist es so weit: Du sollst den Tempel für den HERRN, deinen Gott, bauen, wie er gesagt hat. Er stehe dir bei und schenke dir Erfolg.

12 Er gebe dir Einsicht und Weisheit. Er setze dich als König über Israel ein ´und helfe dir`, das Gesetz zu befolgen, das er selbst uns gegeben hat.

13 Wenn du die Ordnungen und Rechtsbestimmungen einhältst, die der HERR unserem Volk durch Mose gegeben hat, wirst du Erfolg haben. Sei stark und mutig! Hab keine Angst und lass dich von niemand einschüchtern!

14 Trotz aller Schwierigkeiten habe ich unvorstellbare Mengen an Gold und Silber für den Tempel zusammengetragen, dazu so viel Bronze und Eisen, dass man es nicht mehr wiegen kann. Holz und Steine habe ich ebenfalls herbringen lassen; davon wirst du allerdings noch mehr beschaffen müssen.

15 Auch steht dir eine große Zahl von Arbeitern zur Verfügung: Steinmetze, Maurer, Zimmerleute und zahlreiche Kunsthandwerker jeder Art,

16 die mit Gold, Silber, Bronze und Eisen umgehen können. Geh also ´mutig` ans Werk – der HERR wird dir beistehen!«

17 David befahl allen führenden Männern Israels, seinen Sohn Salomo zu unterstützen:

18 »Vergesst nicht«, sagte er, »der HERR, euer Gott, hat euch geholfen und euch an allen Grenzen ringsum Ruhe verschafft. Auch die früheren Bewohner unseres Landes hat er in meine Gewalt gegeben. Das Land ist nun ´vollständig` dem HERRN und seinem Volk unterworfen.

19 Darum strebt von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe danach, dem HERRN, eurem Gott, zu dienen und nach seinem Willen zu leben. Macht euch ans Werk und baut ihm ein Heiligtum, damit ihr die Bundeslade und alle anderen heiligen Gegenstände dort hineinbringen könnt. Zur Ehre des HERRN soll es gebaut werden!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart