1. Chronik 23

Neue Genfer Übersetzung

David setzt Salomo in einer großen Versammlung zum König ein

1 Nach einem erfüllten Leben war David alt geworden und wusste, dass er bald sterben würde. Darum setzte er seinen Sohn Salomo als König über Israel ein.

2 Er ließ dazu alle führenden Männer sowie die Priester und die Leviten zusammenrufen.

Die Dienstgruppen der Leviten

3 Man zählte alle ´männlichen` Leviten, die dreißig Jahre und älter waren. Die Zählung ergab 38.000 Mann.

4 ´David entschied: ` »24.000 Mann sind für den Dienst am Tempel zuständig, 6.000 sollen als Richter und Schiedsleute dienen,

5 4.000 als Torwächter und 4.000 als Musiker, die den HERRN preisen. Die Musiker sollen auf den Instrumenten spielen, die ich habe anfertigen lassen.«

6 David teilte die Leviten nach ihrer Abstammung von den ´drei` Söhnen Levis in ´drei` Abteilungen ein: die Sippe Gerschon, die Sippe Kehat und die Sippe Merari.

7 Zur Sippe Gerschon gehörten Ladan und Schimi.

8 Ladan hatte drei Söhne. Der erste hieß Jehiël, dann folgten Setam und Joel.

9 Schimi hatte ebenfalls drei Söhne: Schelomit, Hasiël und Haran. Diese ´sechs` waren die Oberhäupter der Sippen, die von Ladan abstammten.

10 Schimi hatte ´noch weitere` Söhne, nämlich Jahat, Sisa, Jëusch und Beria. ´Auch` diese vier waren Söhne Schimis.

11 Unter ihnen war Jahat der bedeutendste, danach folgte Sisa. Jëusch und Beria hatten nur wenige Kinder. Deshalb bildeten ´ihre Nachkommen` zusammen eine einzige Sippe und auch nur eine Dienstgruppe.

12 Kehat hatte vier Söhne: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

13 Amrams Söhne waren Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden ausgewählt, um dem HERRN für alle Zeiten am Allerheiligsten zu dienen: Sie sollten ihm Opfer darbringen, den Dienst an seinem Heiligtum versehen und das Volk im Namen des HERRN segnen. Diese Aufgaben wurden ihnen für alle Zeiten zugeteilt.

14 Die Nachkommen Moses, des Mannes Gottes, dagegen wurden zu den übrigen Leviten gezählt.

15 Moses Söhne hießen Gerschom und Eliëser.

16 Gerschoms ältester Sohn war Schubaël.

17 Eliëser hatte nur einen einzigen Sohn namens Rehabja. Rehabja aber hatte sehr viele Nachkommen.

18 Jizhars ältester Sohn hieß Schelomit.

19 Hebrons ältester Sohn war Jerija, dann folgten Amarja, Jahasiël und Jekamam.

20 Usiëls ältester Sohn war Micha, der zweite hieß Jischija.

21 Meraris Söhne hießen Machli und Muschi. Machlis Söhne waren Eleasar und Kisch.

22 Als Eleasar starb, hinterließ er keinen Sohn. Er hatte ausschließlich Töchter. Sie heirateten ´ihre Cousins`, die Söhne Kischs.

23 Muschi hatte drei Söhne. Sie hießen Machli, Eder und Jeremot.

24 Dies waren die Familienoberhäupter der Nachkommen Levis, geordnet nach ihren Sippen. Bei der Zählung wurde jeder Levit, der zwanzig Jahre und älter war und daher am Tempel Dienst tun konnte, namentlich in die Liste eingetragen.

Die Aufgaben der Leviten

25 David sagte: »Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk eine Heimat geschenkt. Er selbst hat für alle Zeiten in Jerusalem Wohnung genommen.

26 Die Leviten brauchen nun nicht mehr das Heiligtum und die Gegenstände für den Gottesdienst ´von Ort zu Ort` zu tragen.«

27 – Zuvor hatte David alle Leviten zählen lassen, die zwanzig Jahre und älter waren. –

28 ´Nun bestimmte er: ` »Ihre Aufgabe ist es, den Priestern beim Dienst im Tempel des HERRN zu helfen. Sie sollen die Vorhöfe und die Vorratskammern in Ordnung halten, für die Reinheit der heiligen Gegenstände sorgen und auch sonst alle Arbeiten erledigen, die im Tempel anfallen.

29 Weiter sind sie verantwortlich für die geweihten Brote, die ´auf dem Tisch im Heiligtum` ausliegen, für das Mehl der Speiseopfer, für die ungesäuerten Fladenbrote, für das Pfannengebäck und für alles andere Backwerk. Außerdem sollen sie alle Hohl- und Längenmaße überwachen.

30 Und schließlich sollen sie den HERRN ´mit ihren Liedern` loben und preisen: jeden Morgen und jeden Abend,

31 bei allen Brandopfern, an jedem Sabbat, an den Neumondfesten und an allen anderen Feiertagen – also wann immer das Gesetz ein Opfer für den HERRN vorschreibt.

32 Sie sollen ihre Aufgaben am Heiligen Zelt und am Heiligtum gewissenhaft erfüllen und so ihre Verwandten, die Priester, beim Dienst im Tempel des HERRN unterstützen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart