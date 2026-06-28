1. Chronik 24

Neue Genfer Übersetzung

Die Dienstgruppen der Priester

1 Auch die Nachkommen Aarons ´– die Priester –` wurden in Dienstgruppen eingeteilt. Aaron hatte ´ursprünglich` vier Söhne: Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

2 Nadab und Abihu starben noch vor ihrem Vater und hinterließen keine Nachkommen. Deshalb übten von da an nur noch Eleasar und Itamar ´und deren Nachkommen` den Priesterdienst aus.

3 David nahm die Einteilung der Priester gemeinsam mit Zadok, einem Nachkommen Eleasars, und Ahimelech, einem Nachkommen Itamars, vor.

4 Es stellte sich heraus, dass es unter den Nachkommen Eleasars mehr Familienoberhäupter gab als unter den Nachkommen Itamars. Daher fasste man die Familienoberhäupter der Nachkommen Eleasars in sechzehn Dienstgruppen zusammen, die Familienoberhäupter der Nachkommen Itamars dagegen nur in acht.

5 Die ´Reihenfolge der` Dienstgruppen wurde durch das Los ermittelt, denn es gab sowohl unter den Nachkommen Eleasars als auch unter den Nachkommen Itamars vorbildliche Männer, die beim Tempeldienst eine führende Stellung einnehmen konnten.

6 Der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, aus dem Stamm Levi schrieb die ´Ergebnisse der Auslosung` nieder. Anwesend waren der König, die führenden Männer ´Israels`, der Priester Zadok sowie Abjatar, der Sohn Ahimelechs; dazu die Familienoberhäupter der Priester und die Familienoberhäupter der Leviten. ´Bei der Auslosung` wurden abwechselnd zwei Dienstgruppen aus den Nachkommen Eleasars und eine Dienstgruppe aus den Nachkommen Itamars gezogen.

7 ´Folgende Einteilung` wurde durch das Los festgelegt: An erster Stelle kam die ´Dienstgruppe` von Joarib, an zweiter die von Jedaja,

8 an dritter die von Harim, an vierter die von Seorim,

9 an fünfter die von Malkija, an sechster die von Mijamin,

10 an siebter die von Hakkoz, an achter die von Abija,

11 an neunter die von Jeschua, an zehnter die von Schechanja,

12 an elfter die von Eljaschib, an zwölfter die von Jakim,

13 an dreizehnter die von Huppa, an vierzehnter die von Jeschebab,

14 an fünfzehnter die von Bilga, an sechzehnter die von Immer,

15 an siebzehnter die von Hesir, an achtzehnter die von Pizzez,

16 an neunzehnter die von Petachja, an zwanzigster die von Jeheskel,

17 an einundzwanzigster die von Jachin, an zweiundzwanzigster die von Gamul,

18 an dreiundzwanzigster die von Delaja und an vierundzwanzigster die von Maasja.

19 In dieser Reihenfolge mussten die Dienstgruppen abwechselnd in den Tempel des HERRN kommen, um ihren Dienst nach den Anweisungen zu versehen, die ihr Stammvater Aaron vom HERRN, dem Gott Israels, empfangen hatte.

Eine weitere Liste der Leviten

20 Zu den Sippenoberhäuptern der Leviten gehörten ´aus der Sippe Kehat`: von den Nachkommen Amrams: Schubaël; von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja;

21 von den Söhnen Rehabjas war das bedeutendste Sippenoberhaupt Jischija;

22 von der Sippe Jizhars: Schelomit; von den Söhnen Schelomits: Jahat;

23 von den Söhnen Hebrons: an erster Stelle Jerija, an zweiter Stelle Amarja, an dritter Jahasiël und an vierter Jekamam;

24 von den Söhnen Usiëls: Micha; von den Söhnen Michas: Schamir;

25 von den Söhnen Jischijas, eines Bruders von Micha: Secharja.

26 Zu den Nachkommen Meraris gehörten ´neben` Machli und Muschi ´auch` die Söhne seines ´dritten` Sohnes Jaasija.

27 Ihre Namen lauteten Schoham, Sakkur und Ibri.

28 Die Söhne Machlis waren Eleasar, der keine Kinder hatte,

29 und Kisch. Kischs Sohn hieß Jerachmeël.

30 Die Söhne Muschis waren Machli, Eder und Jerimot. Dies waren die Nachkommen der Leviten, geordnet nach ihren Sippen.

31 Genau wie ihre Stammesbrüder, die Priester, losten auch die Leviten ´die Reihenfolge ihrer Dienstgruppen` aus. Dies geschah im Beisein von König David, ´den Priestern` Zadok und Ahimelech und den Sippenoberhäuptern der Priester und Leviten. ´Bei der Auslosung` wurden die Familien der Sippenoberhäupter nicht anders behandelt als die Familien ihrer jüngeren Brüder.

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