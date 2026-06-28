1. Chronik 25

Neue Genfer Übersetzung

Die Dienstgruppen der levitischen Musiker

1 David wählte zusammen mit den Heerführern ´Israels` die Männer der Sippen Asaf, Heman und Jedutun für einen besonderen Dienst aus: Sie sollten zum Klang von Zithern, Harfen und Zimbeln Lieder vortragen, die der HERR ihnen eingegeben hatte. Folgende Männer wurden dazu berufen:

2 Von den Nachkommen Asafs ´bestimmte man` Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die vier Söhne Asafs, ´zu diesem Dienst`. Sie unterstanden der Leitung ihres Vaters. Asaf handelte im Auftrag des Königs, wenn er die Lieder vortrug, die der HERR ihm eingegeben hatte.

3 Jedutun ´stellte man` seine sechs Söhne Gedalja, Zeri, Jeschaja, Schimi, Haschabja und Mattitja ´zur Seite`. Unter der Leitung ihres Vaters spielten sie auf der Zither, während Jedutun den HERRN lobte und pries mit Liedern, die der HERR ihm eingegeben hatte.

4 Heman ´wurde unterstützt durch` seine Söhne Bukkija, Mattanja, Usiël, Schubaël, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Joschbekascha, Malloti, Hotir und Mahasiot.

5 Sie alle waren Söhne Hemans, der als Seher im Dienst des Königs stand. Gott hatte Heman versprochen, ihn zu einem angesehenen Mann zu machen. Darum hatte er ihm vierzehn Söhne und drei Töchter geschenkt.

6 All diese Männer sollten bei den Gottesdiensten im Tempel den Gesang mit Zimbeln, Harfen und Zithern begleiten. Dabei standen sie unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman. So hatte der König es angeordnet.

7 Neben ihnen gab es noch weitere Leviten, die man für den Gesang im Gottesdienst geschult hatte. Sie alle waren ausgezeichnete Sänger. Insgesamt betrug ihre Zahl 288 Mann.

8 ´Auch bei den Musikern` wurde die ´Reihenfolge der` Dienstgruppen durch das Los bestimmt. Dabei wurden alle gleich behandelt, die Jungen wie die Alten, die Meister wie die Schüler.

9 Folgende Reihenfolge wurde durch das Los festgelegt: An erster Stelle kam Josef aus der Sippe Asafs. An zweiter Stelle kam Gedalja. Er bildete zusammen mit seinen Söhnen und weiteren Verwandten eine Gruppe von zwölf Mann.

10 An dritter Stelle kam Sakkur mit seinen Söhnen und Verwandten. Auch sie waren zusammen zwölf Mann.

11 An vierter Stelle kam die Zwölfergruppe von Zeri,

12 an fünfter die von Netanja,

13 an sechster die von Bukkija,

14 an siebter die von Asarela,

15 an achter die von Jeschaja,

16 an neunter die von Mattanja,

17 an zehnter die von Schimi,

18 an elfter die von Asarel,

19 an zwölfter die von Haschabja,

20 an dreizehnter die von Schubaël,

21 an vierzehnter die von Mattitja,

22 an fünfzehnter die von Jeremot,

23 an sechzehnter die von Hananja,

24 an siebzehnter die von Joschbekascha,

25 an achtzehnter die von Hanani,

26 an neunzehnter die von Malloti,

27 an zwanzigster die von Eliata,

28 an einundzwanzigster die von Hotir,

29 an zweiundzwanzigster die von Giddalti,

30 an dreiundzwanzigster die von Mahasiot,

31 und an vierundzwanzigster die von Romamti-Eser.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart